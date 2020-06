Dani Alves sicuro: “Nel Milan di oggi sarei un giocatore promettente”

Ha vinto tutto e dappertutto da protagonista assoluto, ma la fame di vittorie di Dani Alves non si è ancora placata. Il difensore brasiliano, ex di Barcellona, Juventus e Paris Saint-Germain, ha fatto il punto della situazione sulla sua carriera nel corso della trasmissione spagnola ‘Hoy No Se Sale’: “Io nel Milan di oggi sarei una promessa. L’età è solo un numero e io ho ancora voglia di combattere giocando a calcio. Prima correvo 12 km a partita, ma la cosa intelligente è correrne 8 bene. Sono sicuro di una cosa: non voglio vergognarmi di essere in campo. Quando non sarò più in grado, mi ritirerò”.