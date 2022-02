Danilo al 92′ risponde a Malinovskyi: Atalanta-Juventus è 1-1

Pari giusto al Gewiss Stadium

E' stata una battaglia agonistica e tecnica al Gewiss Stadium tra l'Atalanta e la Juventus. E' uscito un pareggio giusto per 1-1 con i bianconeri che hanno acciuffato i nerazzurri al 92'. Gara molto bella giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Vlahovic e Dybala vicini al gol nel primo tempo per la Juve. L’Atalanta risponde con De Roon e Koopmeiners. Nella ripresa tante le occasioni da gol: Sportiello chiude la porta, Malinovskyi segna su punizione. Nel finale la squadra di Allegri spinge a caccia del pari e lo trova con un colpo di testa di Danilo. Atalanta sempre a +1 sui bianconeri ma con una gara in meno.