Danilo carica la Juventus: “Scudetto e Champions, possiamo lottare per tutto”

Torna a parlare il difensore brasiliano della Juventus Danilo e lo fa ai microfoni di TNT Brasil, commentando la stagione della Vecchia Signora sia in ottica Serie A sia, in vista della Champions League e della sfida contro il Porto, per altro sua ex squadra.

Danilo: “La Juventus può lottare per vincere tutto”

“Abbiamo vissuto anche situazioni peggiori in campionato, con più punti di distanza dal primo posto, ma alla fine abbiamo vinto il titolo”, ha esordito con tanta fiducia Danilo. “Abbiamo dimostrato di essere sulla strada giusta, in alcune occasioni. Una di queste è stata sicuramente la partita di San Siro contro il Milan, così come a Barcellona. Queste gare dimostrano che possiamo lottare per tutto. In altre occasioni si è visto che abbiamo cambiato il metodo di lavoro ma è normale, anche perché sono arrivati giocatori nuovi, da altri campionati, che devono adattarsi. Molte squadre, in tutta Europa, hanno avuto problemi di continuità a causa del Covid e degli infortuni. Questa stagione è strana ed è difficile per tutti avere continuità, visto che si gioca sempre ogni 3 giorni. Come ho detto però siamo sulla strada giusta, siamo fiduciosi e attraverso il lavoro continueremo a lottare in tutte le competizioni”.

Poi un pensiero alla Champions e alla sfida contro il Porto: “Quando è uscito il sorteggio confesso che è stata una sensazione un po’ strana”, ha ammesso il difensore. “E credo che questa sensazione continuerò ad averla fino al momento del calcio d’inizio. Ho avuto una storia molto bella con il Porto. Sono stati quattro anni belli e mi sono identificato molto con il club, con la città. Ho anche una casa lì, quindi sarà una sensazione strana”.

E tornando al calcio giocato: “Il Porto è una squadra di tradizione in Europa e quando ero lì volevo questo tipo di partite, volevo affrontare i più grandi club del mondo, volevo poter rendere la loro vita difficile e sono sicuro che è quello che pensano ora. Abbiamo ancora un po’ di tempo prima della partita, ma sarà sicuramente molto difficile perché il Porto ha tradizione, buoni giocatori e in queste grandi partite c’è una mistica strana che fa correre di più i giocatori, gli fa dare tutto, e quindi sarà difficile per noi. Naturalmente stiamo lavorando e cercando di migliorare ogni giorno per arrivare pronti alla gara”.