Danilo saluta il Bologna: addio dopo 102 presenze

L'annunio del club

Su Twitter, il Bologna ha scritto: "Dopo 102 presenze e 3 reti con la maglia del Bologna, ripartite nelle ultime 3 stagioni, termina l’avventura rossoblù di Danilo Larangeira. A lui va lo speciale ringraziamento del Bologna per la professionalità e l’attaccamento ai nostri colori dimostrati in questi anni". Le parole del club felsineo per il difensore brasiliano che in queste stagioni è stato il pilastro del pacchetto arretrato degli uomini di Mihajlovic.