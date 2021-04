Darmian avverte l’Inter: “Vantaggio importante, ma non abbiamo ancora vinto”

L’Inter continua a vincere. Con il 2-1 sul Sassuolo sono dieci i successi in altrettante partite nel girone di ritorno. Un ruolino di marcia che ha annichilito la concorrenza, spedendo la prima inseguitrice, il Milan, a undici punti di distacco. Un’enormità, ora che mancano nove gare al termine del campionato.

PUNTI DI FORZA

Al termine della gara di San Siro, Matteo Darmian ha analizzato il momento dei nerazzurri ai microfoni di Dazn: “Siamo un bel gruppo e lo dimostriamo settimanalmente. Io mi sono sempre messo a disposizione e provo sempre a dare il massimo, in qualsiasi ruolo. Importante avere la fiducia di tutti, questo ti consente di rendere al meglio. Tutti hanno la giusta voglia e la giusta determinazione. Siamo contenti, il gruppo è uno dei nostri segreti. Vincere partite come quella col Sassuolo, soffrendo, aiuta tanto. Abbiamo un vantaggio importante, ma lo scudetto non è ancora in tasca e dobbiamo conquistarlo matematicamente. Continueremo a scendere in campo per vincere più partite possibili, non possiamo gioire finché non è nostro”.