Darmian lancia l’Inter verso lo scudetto. Frenata Juve a Firenze

Tutti i risultati del pomeriggi

L'Inter muove un ulteriore passo verso lo scudetto. I nerazzurri conquistano tre punti pesantissimi battendo il Verona in casa. La formazione di Antonio Conte si porta a +13 sul Milan, che lunedì sfiderà la Lazio con il difficile compito di tenere ancora leggermente aperto il discorso scudetto. Frena ancora la Juventus, che non va oltre l'1-1 sul campo della Fiorentina e rischia di complicarsi la vita nella lotta per la Champions.