Darmian: “L’Inter un nuovo inizio. L’avversario più difficile da affrontare? Hazard”

Da quest’anno l’Inter può contare su una freccia in più sulla fascia. Matteo Darmian è stato una delle richieste di Antonio Conte per puntellare le corsie del reparto arretrato e il terzino si sta mostrando un prezioso innesto.

BILANCIO

Lo stesso Darmian ha fatto un suo bilancio della carriera nel Match Programme in vista del match contro il Torino: “Per me non è un punto di arrivo entrare a far parte di grandi club come l’Inter o il Manchester United: è un punto di partenza, un nuovo inizio, quel momento in cui dici ‘non bisogna mollare perché il bello e difficile arriva ora’. Il mio ruolo? Ho iniziato a giocare come centrocampista, poi mi sono spostato dietro e come per gli attaccanti fare gol può essere la gioia più grande, per un difensore salvare un gol è la cosa migliore che si possa fare. L’avversario più difficile che ha affrontato? Ho avuto la fortuna di giocare con grandi campioni nella mia carriera e di marcarne altri. Tra i più difficili dico sicuramente Eden Hazard”.