Darmian non dimentica le vittime del coronavirus: “Ripartiti, ma il pensiero è per chi ha sofferto”

Matteo Darmian è contento per la ripartenza del calcio ma non dimentica il difficile momento vissuto dall’Italia e dal mondo intero a causa dell’emergenza coronavirus. L’esterno del Parma è tornato in campo per la Serie A con il recupero della 25^ giornata contro il Torino.

1-1 il risultato finale che può essere accolto bene dai ducali. All’indomani della partita, il difensore ex della gara, ha pubblicato un messaggio sui propri canali social in cui ha espresso le sue sensazioni: “Bello riprendere a fare ciò che si ama! Ripartiamo con un punto! Un pensiero a tutti quelli che hanno sofferto in questo periodo difficile“. Un bel post per Darmian che si è dimostrato molto attento per questo delicato periodo.

