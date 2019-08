Darmian torna in Italia: accordo con un club ad un passo, forse arriva già stasera

Sembrava ad un passo il suo approdo alla Juventus a gennaio, poi è rimasto al Manchester United. Ma oggi, più che mai, Matteo Darmian è vicino al ritorno in Italia: secondo le ultime news di calciomercato, infatti, è fatta per il trasferimento a titolo definitivo al Parma. L’ex Torino, infatti, secondo Sky Sport arriverà per una cifra pari a 1,5 milioni di euro e stasera potrebbe già atterrare in Italia, per poi svolgere le visite mediche di rito nella giornata di domani. Ancora non si conosce l’estensione del contratto: si è parlato di biennale con il terzo, ma l’esperto di mercato Alfredo Pedullà rilancia con un quadriennale per il classe 1989. Dal 2015 militava allo United, con cui in quattro stagioni ha totalizzato un gol in 92 presenze.