D’Aversa: “Juventus-Napoli? Noi anno scorso due settimane di quarantena. Chiesa e Kulusevski grandi colpi”

Interessante intervista rilasciata da Roberto D’Aversa, ex allenatore del Parma, ai microfoni di TMW a proposito dei temi caldi del calcio nostrano. Su tutti il recente episodio, ancora da definire, su Juventus-Napoli con la squadra azzurra che non si è presentata a disputare il match per decisione della Asl.

D’Aversa: coronavirus, mercato e futuro

Parte dal caso Juventus-Napoli mister D’Aversa per fare anche un confronto con quanto avvenuto in passato al suo Parma: “Da fuori è difficile commentare ma dico solo che l’anno scorso noi (Parma ndr) siamo stati due settimane in quarantena e nessuno ha chiesto se il protocollo potesse essere fattibile. Arriviamo a trovare le soluzioni soltanto dinanzi ai problemi. Ma commentare ciò che è successo a Napoli è difficile perché ci sono di mezzo altri enti. Credo però siano casi differenti quando ci sono due-tre persone positive e quando ce ne sono di più”.

Poi, spostandosi sul mercato: “Nel finale la Juve ha fatto un grande colpo. Parlo di Chiesa che è un giocatore di prospettiva e offre davvero grandi speranze. E penso abbia fatto molto bene anche il Napoli con Osimhen. Poi alla Juventus c’è anche Kulusevski. Può ritagliarsi uno spazio importante anche in una squadra forte e titolata come la Juve. È un giocatore che può ricoprire diversi ruoli, completo, nonostante l’età giovane. Dimostrerà il suo valore”.

A livello personale: “Se mi aspettavo di salutare il Parma? A Parma è stato fatto qualcosa di irripetibile. Bisogna pensare al futuro e non al passato. La voglia di lavorare c’è sempre, oggi ne approfitto per godermi la famiglia e per aggiornarmi su tutto. Sto anche studiando l’inglese”.