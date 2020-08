David Silva, il papà apre alla Lazio: “La Serie A gli piace molto”

Mentre il mondo Juventus deve fare i conti con il secondo esonero in due anni, in casa Lazio si sogna ad occhi aperti. La società biancoceleste ha lottato fino alla fine per lo scudetto, ma una ripresa piuttosto opaca ha condannato gli uomini di Inzaghi al quarto posto in classifica. Per la prossima stagione Lotito e Tare vogliono consegnare all’allenatore una squadra ancora più forte e il primo innesto è già in arrivo.

LAZIO, DAVID SILVA AD UN PASSO

Il primo acquisto di casa Lazio arriva da Manchester, sponda City. David Silva infatti potrebbe firmare a breve un contratto triennale con i biancocelesti e un’ulteriore conferma arriva dal padre del giocatore: “Dove giocherà poi è tutto da vedere, un giorno mi dice una cosa e quello dopo un’altra. Ma di certo la Serie A gli piace molto, anche se per ora non ci sono molte offerte. La Lazio? Perché no, se andasse a Roma non mi dispiacerebbe”.