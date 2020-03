Davide Astori, due anni dopo la tragedia il Cagliari non dimentica: “Sempre con noi”

4 marzo 2018 – 4 marzo 2020. Sono passati due anni da quel terribile giorno in cui Davide Astori ha lasciato tutti. Amanti del pallone e non.

L’ex capitano prima del Cagliari e poi della Fiorentina è rimasto nel cuore di tutti, non solo degli appassionati di calcio. Un ragazzo d’oro, un calciatore modello, un padre e marito speciale. Due anni dopo la sua scomparsa, giusto ricordarlo con un pensiero. Lo hanno già fatto le due ex squadre in cui Davide ha vissuto i momenti migliori: la Viola e i rossoblù. Proprio questi ultimi hanno voluto ricordare il centrale con un pensiero molto emozionante pubblicato sui canali social ufficiali su Twitter e Instagram: “La tua grandezza ti rende immortale, il tuo insegnamento sarà sempre con noi”.

Ciao Davide…