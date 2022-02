Davids: “Vlahovic mi piace ma la maglia della Juventus pesa più di quella della Fiorentina”

L'ex centrocampista sul neo arrivato in casa bianconera

MAGLIA PESANTE - "Vlahovic? Il serbo mi piace, ma la maglia della Juventus pesa e non è come quella della Fiorentina", ha detto Davids come riportato da calciomercato.com. "Ora si vedrà quanto realmente vale come calciatore. Alla Juventus non puoi sbagliare nulla. Nessuno ti coccola come idolo. Quando giochi in altre squadre è molto più semplice, ma quando indossi le maglie di Juventus, Milan e Inter è diverso. Li devi vincere".