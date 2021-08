DAZN, in arrivo Zona Gol

Il servizio era stato richiesto da diversi utenti

In attesa di risolvere i disservizi che si sono creati nella prima giornata di Serie A che si concluderà stasera con altre due partite in programma, DAZN cerca di ampliare l'offerta per gli utenti. La piattaforma di sport lancia Zona Gol, un servizio aggiuntivo che offre la possibilità agli appassionati di seguire tutte assieme le gare in contemporanea. Già noto per la Serie B, il programma sarà presto lanciato anche per il massimo campionato italiano, del quale Dazn detiene i diritti tv fino al 2024.