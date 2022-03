DAZN, novità per prossima stagione: doppia utenza a costi più alti

Possibili novità in vista per la prossima stagione

Indiscrezione sulla futura fruizione dei servizi DAZN in merito alla ormai famosa doppia utenza. A partire dalla prossima stagione la concurrency per gli abbonati DAZN si avvia a una rimodulazione dei prezzi. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, citato da Calcio e Finanza, la doppia visione contemporanea con un unico abbonamento sarà mantenuta, ma con ogni probabilità, il sarà prezzo più alto per chi sceglierà questa opzione.

Tutto allo stesso prezzo di 29,99 al mese, come accade ora, non ci sarà più. Prima dell’avvio del prossimo campionato di Serie A, ci sarà una rimodulazione dei prezzi a seconda del numero di device registrati, degli stream visibili contemporaneamente e della qualità delle immagini. DAZN ha considerato la concurrency come una pratica che contribuisce in maniera decisiva al 20% di media di utilizzi fraudolenti riscontrati dalla piattaforma. Per questa ragione, dopo le prime avvisaglie in questa stagione, l'emittente sembra essere decisa a cambiare le cose per quella futura.