DAZN offre un mese gratis a utenti delle gare Torino-Lazio e Samp-Napoli

La piattaforma streaming corre ai ripari dopo i disagi del 23 settembre

Dopo le lamentele degli utenti e la presa di posizione netta delle associazioni dei consumatori per i disservizi durante le partite di Serie A, la piattaforma di sport in streaming Dazn ha comunicato il rimborso che offrirà ai clienti colpiti dai disagi durante la trasmissione di Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli, gare valide per il turno infrasettimanale.