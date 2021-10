Dazn per errore manda in onda Forum invece di Juventus-Alessandria

Un disservizio durato 30 minuti

I tifosi di Juventus e Alessandria che volevano assistere in tv al match amichevole, causa un errore di EI Towers, su Dazn per 30 minuti hanno visto altro. Come riporta calcioefinanza.it, sulla piattaforma streaming per un disguido, per oltre mezzora è andata in onda una puntata di Forum, il programma che era trasmesso allo stesso momento su Canale 5. Il collegamento con Juventus-Alessandria è cominciato, così, solo al 14′ della sfida amichevole che vede in campo i bianconeri di Massimiliano Allegri. Si tratta, secondo quanto appreso, di un errore di EI Towers che ha sbagliato la distribuzione del segnale, prendendo un feed sbagliato da mandare in onda su Dazn.