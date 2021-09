DAZN potenzia rete per evitare blocchi in vista di Napoli-Juventus e Milan-Lazio

Servizio più sicuro per evitare problematiche nella visione delle partite

Per la terza giornata di campionato la Serie A che comincia a mettere sul tavolo i suoi big match arrivano novità anche per quanto riguarda la trasmissione stessa delle partite. Si comincia con Napoli-Juventus e Milan-Lazio e DAZN è al lavoro per evitare i blocchi e le polemiche che hanno caratterizzato le prime due giornate.

C'è grandissima attesa per la partita di oggi tra Napoli e Juventus, che inaugurerà la lunga lista di scontri di vertice di questo atteso campionato (QUI LE INFO PER SEGUIRE LA PARTITA). Il giorno dopo sarà il turno di Milan e Lazio. Due partite che saranno molto seguite e che saranno un bel banco di prova la rete di DAZN visti i tantissimi contatti contemporanei potenziali. In tal senso, secondo quanto riportata da La Repubblica, il broadcaster avrebbe completato con successo il potenziamento della rete dei DAZN Hedge, server di supporto installati in corrispondenza dei principali ripetitori di segnale delle telco. Una mossa che, secondo l'emittente, non andrà a costringere la riduzione della qualità di trasmissione video, restando in linea con le indicazioni di Agcom.