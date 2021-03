Dazn si prende la Serie A e Caressa si prende il Tapiro di Striscia: “In tv si vedrà più Diletta Leotta…”

Lunedì sera 29 marzo a Striscia la notizia su Canale 5 alle ore 20.35 Valerio Staffelli consegna il tapiro d’oro al telecronista di Sky Fabio Caressa. Per il triennio 2021-2024 la maggior parte dei match di Serie A non saranno più visibili sulla pay tv satellitare, che li deteneva da 17 anni. Intercettato fuori da casa, Caressa ha ritirato il Tapiro. “Quando c’è una gara c’è uno che vince e uno che perde”, commenta con l’inviato di Striscia, “ma cercheremo comunque di offrire ai nostri abbonati il massimo possibile”. Il giornalista di Sky si lascia andare anche a una battuta: “I telespettatori vedranno un po’ più Diletta Leotta e un po’ meno me: diciamo che ci hanno guadagnato”. Intanto si è appreso che Dazn non concederà a Sky neanche l’onore delle armi con il pacchetto 2 ovvero di 3 partite in diretta. Questo perchè Sky vuole fare ricorso contro la decisione di assegnare a Dazn il calcio di Serie A per tre anni dal 2021 al 2024.