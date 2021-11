DAZN, stop a doppia utenza: abbonamento utilizzabile solo da un device per volta

In arrivo la decisione dell'emittente

Svolta per DAZN e per tutti gli abbonati . Sembra ormai deciso lo stop alla doppia utenza . Ovvero non vi sarà più la possibilità di utilizzare lo stesso abbonamento da due dispositivi differenti. Come riportato da Il Sole 24 Ore , pare che la nota emittente che possiede i diritti della Serie A sia pronta a dare comunicazione ai propri utenti riguardo al cambio che verrà effettuato probabilmente da metà dicembre.

ADDIO DOPPIA UTENZA - Sebbene non ci sia stata conferma da parte di DAZN a riguardo, Il Sole 24 ore spiega come non sarà più possibile vedere i contenuti offerti con lo stesso abbonamento con due utenze collegate. Dunque non ci sarà più la possibilità di vedere qualcosa contemporaneamente. In tale ottica, DAZNdovrebbe inviare presto le email per dare comunicazione ufficiale del cambiamento in modo da dare il tempo (30 giorni) agli abbonati di decidere se proseguire nel loro rapporto con la piattaforma oppure disdire.