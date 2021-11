DAZN, stop ai disservizi e ai cambi regole a stagione in corso

L'azienda si è impegnata al miglioramento del segnale

Al termine dell'incontro con il Ministro Giancarlo Giorgetti e la Sottosegretaria Anna Ascani, con un comunicato ufficiale DAZN ha ribadito il suo massimo impegno da quando ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite della Serie A. La piattaforma si è impegnata, sborsando oltre 10 milioni di euro, a fare importanti investimenti anche per le prossime stagioni, senza cambiare per il momento le regole a stagione in corso. DAZN ha lavorato inoltre anche sullo sviluppo della parte tecnologica, per migliorare la qualità del suo servizio.