De Biasi: “Io alla Sampdoria? Orgoglioso di essere fra i candidati. Ho pranzato con Osti…”

Potrebbe essere Gianni De Biasi il prossimo allenatore della Sampdoria. Dopo l’addio con Di Francesco, il club blucerchiato è alla ricerca di un tecnico d’esperienza che possa riportare in alto il club.

Troppo pochi i tre punti in classifica che valgono l’ultima posizione in Serie A, Massimo Ferrero deve presto correre ai ripari e l’ex ct dell’Albania sembra fare al caso giusto. Proprio De Biasi ha rilasciato alcuni interessanti dichiarazioni ai microfoni de Il Secolo XIX.

ONORE – “È stato un pranzo tra amici e per parlare di lavoro. Con Carlo (Osti, ndr) siamo amici da anni. Cosa ci siamo detti? Ora non esageriamo. Non dite che sarò il futuro allenatore perché non sarebbe corretto, la società sta facendo valutazioni e prende in esame varie candidature. Tra questi ci sono anche io e personalmente mi inorgoglisce. Se ho visto le partite della Sampdoria quest’anno? Quasi sempre, ma solo perché chi fa il mio mestiere vede tutte le partite e si aggiorna sempre. Con il presidente Ferrero invece non ho mai parlato”.