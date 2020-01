De Laurentiis a sorpresa: “Maradona un handicap per Napoli…”

“Il problema di Napoli, che è una città meravigliosa ma soprattutto unica al mondo, è quello di non aver mai vinto nel passato. Hanno vinto solo due scudetti perché hanno avuto un gravissimo handicap, perché io lo considero un handicap: cioè avere in squadra il più forte giocatore che sia mai esistito, Maradona”, parola di Aurelio De Laurentiis, patron azzurro.

Fanno discutere le dichiarazioni del presidente del Napoli uscite in queste ore ma che in realtà risalgono ad un’intervista rilasciata lo scorso aprile per un docufilm della Red Bull girato da Hubertus Jagd, in cui De Laurentiis tratta delle difficoltà del Napoli di vincere qualcosa. “Invece di un plus, è stato un minus”, ha spiegato il numero uno azzurro. “È come quando stai con la donna più bella del mondo e poi lei divorzia da te. Chi potrà mai accontentarti e cosa puoi trovare di meglio?“. “Noi abbiamo lavorato molto bene perché abbiamo sfornato calciatori importanti del calibro di Lavezzi, Cavani e Higuain. Anche ora abbiamo tanti calciatori molto forti in rosa come Mertens e Insigne”.