De Laurentiis positivo al coronavirus e senza mascherina: il video fa il giro del web

La Serie A e il Napoli tremano dopo la notizia della positività al coronavirus di Aurelio De Laurentiis. Il patron partenopeo, come si legge nel comunicato della società azzurra, è risultato positivo al tampone effettuato ieri. Ed è proprio in merito alla giornata appena trascorsa che sorgono tanti dubbi e polemiche. Il motivo? La sua presenza all’Assemblea di Lega con gli altri presidenti e soprattutto ad alcune immagini che lo vedono senza la mascherina protettiva.

De Laurentiis senza mascherina: il video della polemica

Ieri, al termine dell’assemblea di Serie A alla quale i venti numeri uno del massimo campionato hanno partecipato in presenza, era presente anche Aurelio De Laurentiis. Fin qui nulla di strano, se non fosse che alla fine dell’incontro, il patron del Napoli è uscito dall’albergo senza mascherina, rispondendo in maniera disinvolta, seppur sintetica, alle domande dei giornalisti presenti. A far discutere, soprattutto ora che è venuta fuori la sua positività al coronavirus, è l’atteggiamento e l’imprudenza di non aver utilizzato dispositivi di sicurezza. Le immagini di quei minuti stanno facendo il giro del web generando tante polemiche.