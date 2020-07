De Laurentiis: “Prossimo campionato dal 12 settembre? Idea un po’ folle. Opterei per il 4 ottobre”

“L’impostazione un po’ folle della Lega era quella di ripartire il 12 settembre, ma se uno deve dare riposo ai calciatori, deve preparare la stagione e nel frattempo c’è anche la pausa per le nazionali come ti alleni?”. Ha parlato così il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro della squadra partenopea in vista della prossima stagione. Senza peli sulla lingua, come suo solito, il numero uno azzurro ha commentato le possibili date della prossima annata di Serie A.

De Laurentiis sulla ripartenza del campionato 2020-21

L’idea del patron azzurro è quella di riprendere a fine settembre o addirittura ai primi di ottobre in modo da permettere alle squadre e ai calciatori di riprendere le giuste energie dopo il tour e force di questi mesi: “L’impostazione un po’ folle della Lega era quella di ripartire il 12 settembre, ma se uno deve dare riposo ai calciatori, deve preparare la stagione e nel frattempo c’è anche la pausa per le nazionali come ti alleni?”, ha detto De Laurentiis. “Poi è vero che non tutti ad agosto hanno l’Europa, ma in Europa ci sono le squadre che fatturano anche per gli altri. Secondo me la Serie A dovrebbe ripartire verso la fine di settembre, io direi il 4 ottobre”.

