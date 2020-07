De Laurentiis punge Sarri: “Alla Juve non si è trovato bene, ha fatto due o tre c*****e”

La stagione di Maurizio Sarri alla Juventus è stata parecchio movimentata. Prima la mancata preparazione con la squadra, poi il lockdown e un’idea di calcio che si è vista veramente a tratti. I bianconeri hanno vinto il nono scudetto di fila nonostante una ripresa di campionato non proprio entusiasmante sul piano del gioco. Inoltre nelle ultime ore sono arrivate anche le critiche del patron del Napoli De Laurentiis nei confronti dell’allenatore bianconero.

LE FRECCIATE DI DE LAURENTIIS

Intervistato da SkySport in occasione dell’ufficialità di Osimhen, il numero uno azzurro ha commentato la prima stagione bianconera di Sarri: “Scudetto della Juventus con Sarri? Era una normalità, vi siete stupiti?. Sarri rimane nel mio cuore per quei tre anni insieme, gli devo sempre dire grazie. Poi tutti fanno delle cazzate e lui ne ha fatte 2-3 che poteva evitare secondo me. Se fosse restato a Napoli in due anni magari ci avrebbe aiutato a vincere lo Scudetto, invece ha preferito non rischiare per non rovinare quanto fatto qui e andare alla Juventus, ma non credo si sia trovato così bene là“.