De Laurentiis respinge le offerte: “A queste cifre non parte nessuno. Ci sono degli avvoltoi…”

Il Napoli riparte da Castel di Sangro. La società azzurra sta pianificando la prossima stagione che per la verità è alle porte. Gennaro Gattuso avrà la possibilità di pianificare l’annata dei suoi e tanto dipenderà anche dal mercato.

DE LAURENTIIS BLINDA I BIG E ATTACCA: “CI SONO AVVOLTOI”

A tal proposito è intervenuto in conferenza stampa anche il presidente De Laurentiis che riguardo al mercato ha voluto essere chiaro: “Non faremo una campagna di saldi, quindi potrebbero restare anche quelli che oggi sembrano in partenza. Ci sono avvoltoi che stanno aspettando per colpire in picchiata. Ma noi abbiamo corazze impenetrabili, quindi si sbeccheranno e non otterranno ciò che vogliono ai prezzi che gli farebbero comodo. Se Koulibaly resta? La domanda non va fatta a me, ma al Manchester United, al Manchester City, al Psg. A tutti i club che possono permettersi di pagare certe cifre. Vi do una primizia visto che si parla sempre e solo di mercato: oggi abbiamo rinnovato il contratto di Zielinski“.