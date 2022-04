De Laurentiis scherza sul rinnovo di Mertens: “Ho fatto un contratto a Ciro Romeo”

Il post ironico del presidente partenopeo

Aria distesa in casa Napoli dopo la rotonda vittoria degli azzurri per 6-1 contro il Sassuolo. Dries Mertens è andato a segno con una doppietta che l'ha portato a quota 13 reti stagionali. Il rinnovo di contratto del belga è una delle questioni che il club partenopeo dovrà risolvere e proprio su questo argomento è intervenuto il presidente Aurelio De Laurentiis postando un Tweet in cui posa nel post gara insieme all'attaccante e al figlio neonato Ciro Romeo. "Per adesso ho fatto un contratto a Ciro Romeo…", questo il messaggio ironico del patron azzurro.