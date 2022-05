De Laurentiis sotto attacco: altro striscione dei tifosi del Napoli

Ancora uno striscione contro il presidente azzurro

Dopo i fischi rivolti dal pubblico del "Maradona" al presidente Aurelio De Laurentiis in occasione della premiazione di Lorenzo Insigne nella sua ultima gara da calciatore del Napoli, ecco un altro capitolo della "lotta" tra il patron e una parte della tifoseria che non ha perdonato il gesto della società di aver provato a coprire tale contestazione con dei cori virtuali diffusi dall'impianto audio dello stadio.

In queste ore, precisamente nella notte, è arrivato infatti un nuovo striscione di contestazione rivolto al numero uno azzurro a firma 'Vecchi Lions'. De Laurentiis è stato preso di mira in modo piuttosto duro facendo appunto riferimento a quanto accaduto nell'ultima gara casalinga di Serie A: "Mercenari, fischi virtuali...voi mai napoletani". Sono queste le parole dello striscione apparso nella in città.