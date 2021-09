De Laurentiis tuona: “Scudetto? A volte c’è chi te lo scippa…”

Il presidente del Napoli mai banale

Come un fulmine a ciel sereno, parole dure e che faranno parlare. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Ottochannel a proposito del percorso di cresciata del club partenopeo che dal 2004 ad oggi è tornato ai vertici del mondo del pallone.

BORDATA - "Il 6 settembre 2004 rinasceva il Napoli dal fallimento. Il futuro lo abbiamo anche percorso, dodici anni di Europa che conta. Siamo stati forse l'unica squadra italiana a farlo. Certo, poi bisogna vincere gli scudetti ma per farlo non bisogna essere solo una squadra importante perché poi c'è anche qualche incidente di troppo che ti crea quell'illusione lì...", ha esordito De Laurentiis che poi ha aggi8unto. "Poi c'è qualcuno che ti scippa ciò che ti appartiene. Non ci dovrebbero essere contrapposizioni con Salernitana, Avellino, Juve Stabia. Rappresentiamo il territorio più bello del pianeta".