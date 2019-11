De Ligt, critiche al mittente: “È stato solo un momento. Felice alla Juventus e quel gol nel derby…”

Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, ha parlato da ritiro dell’Olanda ai microfoni di Nos Voetbal. Poche parole, ma importanti, riguardo al proprio momento sia in maglia bianconera sia con la propria Nazionale.

Il giovane centrale ha parlato delle critiche ricevute, ma anche delle recenti prestazioni che lo hanno visto protagonista anche sotto il profilo del gol: “Le critiche? È stato solo un momento. Ho giocato una bella gara contro il Milan e ho segnato il gol vittoria del derby con il Torino. Devo dire che è stato molto bello e sono rimasto molto felice, sono davvero contento”. “Concorrenza con de Vrij? È una grande lotta con l’Inter in campionato, ma nell’Olanda lo vedo più come un amico. Se deve giocare lui, glielo concedo. E se devo giocare io, lui lo concede a me. Stiamo spesso insieme. Mi piace molto avere qualcuno con cui parlare”, ha chiuso de Ligt.