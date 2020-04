De Ligt lascia Torino e torna in Olanda, l’indizio social della fidanzata

Aumenta il numero degli stranieri della Juventus che hanno fatto ritorno nei loro rispettivi Paesi. Alla lunga lista ora si sarebbe aggiunto anche Matthijs De Ligt. Sale quindi a quota nove il numero dei giocatori bianconeri che hanno lasciato il capoluogo piemontese.

INDIZIO SOCIAL – Ad alimentare le certezze sul ritorno di De Ligt in patria, sono i social della fidanzata AnneKee. Prima una foto che la ritrae a bordo di un jet privato e poi una stories che ritrae proprio il numero 4 ex Ajax correre in aperta campagna. La Juventus finora non ha ancora fissato una data di rientro e ancora non è chiaro se il campionato riprenderà ufficialmente o no. A differenza di quanto fatto in casa Inter, la società bianconera ha deciso per ora di non richiamare nessuno anche se il 18 maggio si avvicina.