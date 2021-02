De Paul: “All’Udinese c’è un’organizzazione da top club. Deulofeu…”

Il centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul ha parlato a Udinese TV tornando sulla gara vinta a Verona: “Ieri sono stato molto orgoglioso di come abbiamo giocato contro l’Hellas Verona, non era un match semplice, affrontavamo una squadra tosta, è stata una gara particolare. Non mi è piaciuto vivere la partita da fuori, si soffre troppo, per fortuna in questi 5 anni sono stato assente raramente, dentro al campo mi piace prendermi le responsabilità e poter incidere sul risultato. Deulofeu? Gerard lo abbiamo aspettato volentieri perché sappiamo che qualità abbia, ieri ha fatto una grande partita e può fare ancora di meglio. Tutti parlano benissimo della struttura Udinese, stiamo parlando di una delle più importanti al mondo” – afferma l’argentino – .