De Paul rilancia l’Udinese. Genoa in crisi nera: è in zona retrocessione

Nel momento del bisogno l’Udinese ritrova Rodrigo De Paul. Il fantasista argentino si conferma una volta di più trascinatore della formazione friulana. Sua la rete che regala i tre punti ai bianconeri allontanandoli dalla zona retrocessione e inguaiando un Genoa che non sa più vincere. Il Grifone non ottiene i tre punti dalla prima giornata e ora si trova in terzultima posizione.

LA GARA

Il primo tempo è equilibrato. Regna la paura di scoprirsi e di concedere il fianco all’avversario. Così diventa determinante azzeccare la giocata. E’ quello che capita all’Udinese al 35′: Pereyra serve De Paul che insacca con una pregevole conclusione sul palo più lontano. Nella ripresa il Genoa prova a rendersi pericoloso con Pandev, ma l’occasione più nitida capita ancora a De Paul che centra la traversa. In pieno recupero il Grifone si vede annullare il gol del pari di Scamacca dopo un miracolo di Musso. Espulso nel finale Perin. Finisce 1-0 per l’Udinese.