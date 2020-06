De Roon, autogol con la Lazio e presa in giro social: crea il “suo” film

Se l’è vista brutta l’Atalanta contro la Lazio. Sotto di due reti, la Dea è stata in grado di non disunirsi e ribaltare la partita portando a casa addirittura il successo per 3-2. L’avvio shock è stato frutto di un’autorete e del gol bellissimo di Milinkovic-Savic. Ma è proprio sulla prima sfortunata azione che ha portato al vantaggio degli ospiti che sui social, Marten De Roon, autore del goffo intervento, ha voluto ironicamente scherzare.

De Roon: il film del suo autogol

“Uno di questi giorni. Starring Marten De Roon”. Questa la scritta che accompagna un filmato pubblicato dal centrocampista dell’Atalanta in cui si vede la sua autorete e diversi degli insulti o commenti social scaturiti dopo l’intervento che ha rischiato di compromettere la partita della Dea. Musichetta divertente, screenshot social di diverse parole non certo carine nei suoi confronti, ed infine il sorriso. Un bel montaggo da parte di De Roon che non è nuovo ad interventi su Instagram di questo tipo. Sicuramente, l’esito finale della gara ha aiutato l’olandese a prendere quanto successo con più leggerezza…