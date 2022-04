De Roon: “Ciclo Atalanta non è finito. Il peggior avversario? Siamo noi stessi”

Parla il centrocampista olandese

Momento complicato in casa Atalanta. Lontana dal quarto posto in campionato e fuori dall'Europa League, la formazione nerazzurra non sta attraversando un bel periodo. C'è chi parla di incantesimo rotto e chi, come il centrocampista della Dea Marten De Roon, pensa l'esatto opposto ed è convinto che le cose torneranno a sistemarsi.