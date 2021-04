De Rossi, fine della quarantena: è negativo al Covid dopo 37 giorni

L'ex centrocampista può tornare a sorridere

Fine della quarantena per Daniele De Rossi. Dopo 37 giorni dalla sua prima positività, l'ex centrocampista di Roma e Boca Juniors può dire di aver superato definitivamente il Covid-19. Per il romano classe 1983 tutto era iniziato a marzo, quando aveva annunciato di aver contratto il Coronavirus in una forma particolarmente aggressiva. I sintomi si erano manifestati in tutta la loro evidenza, al punto da indurre i medici a far ricoverare De Rossi per accertamenti. La sua foto con la maschera per l'ossigeno aveva scioccato il mondo del calcio.