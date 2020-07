De Rossi può iniziare ad allenare: contatti con un club italiano

A distanza di pochi mesi dal suo addio al calcio, Daniele De Rossi è pronto a tornare in campo. Non lo farà più piazzandosi in mezzo al terreno di gioco, illuminando i compagni con lanci precisi e passaggi perfetti. Stavolta l’ex bandiera della Roma potrebbe fare ritorno sull’amato prato da una prospettiva inedita per lui, quella dell’allenatore. Non è un mistero che De Rossi voglia cimentarsi in questo complicato ruolo e, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe già una primissima opportunità per lui.

VIOLA

Infatti in casa Fiorentina ci si interroga sul futuro di Beppe Iachini. L’attuale tecnico non sembra aver dato la svolta auspicata alla squadra toscana. Così la dirigenza viola starebbe seriamente pensando di lanciare l’ex Roma per ritrovare lo slancio di qualche mese fa, quando l’Europa non sembrava una chimera.