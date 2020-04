De Rossi sull’addio alla Roma: “Non ho scelto io di andare via”

Lo diceva giusto qualche giorno fa Marco Reus. Sono poche le bandiere del calcio rimaste. I giocatori simbolo, quelli che hanno detto ‘no’ ad offerte irrinunciabili solo per amore della maglia e della piazza. Giocatori unici e amati dai tifosi. Gli ultimi della Roma sono stati senza ombra di dubbio Totti e De Rossi. Il secondo ha chiuso la carriera in Argentina e ora ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

ADDIO FORZATO – Intervistato da SkySport Daniele De Rossi ha raccontato le ‘modalità’ del suo addio: “Non ho scelto io di lasciare la Roma e non ho scelto io di lasciare il calcio. Sono stati due momenti difficili. Ho dovuto prendere decisioni che non avrei voluto prendere, la prima volta non ho deciso io per me. La mia famiglia, nel secondo caso, ha tratto gran beneficio dalla mia scelta di tornare. Dirigenti della Roma non ne ho sentiti, ho incontrato De Sanctis una volta. L’altro giorno mi ha scritto un dirigente, ma non ho sentito nessuno per eventuali ruoli. Non ho ricevuto chiamate, figuriamoci se lo faccio io”.