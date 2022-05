De Siervo: “Serie A nel Metaverso. Milan e Inter in contemporanea? All’ultima giornata se…”

Parla l'ad della Serie A

"Milan-Fiorentina nel Metaverso? Stiamo cercando a stare più vicini all'evoluzione e ai giovani. Loro sono sempre più nel Metaverso, dove ciascuno ha un suo Avatar. In questo mondo parallelo c'era la possibilità di vedere una partita. L'abbiamo fatto con Lissone, con la sala Var che permette a tutti di vedere se una palla è in fuorigioco. E soprattutto siamo in grado di virtualizzare la pubblicità a bordocampo e cambia in ogni continente. Questo offre alle società grandi possibilità. Nella stanza della partita puoi davvero incontrare chiunque col proprio Avatar", ha detto De Siervo .

"Format Champions? Questo format è stato presentato nel giorno della Superlega. Vengono aggiunte 100 partite e noi questo lo critichiamo. E' il 40% in più solo per portare risorse economiche. Per la Serie A vorrebbe dire perdere oltre 200 milioni all'anno. Noi stiamo cercando di portare un massimo di 8 partite in più e non 10. Poi c'è un altro punto per cui non siamo favorevoli che sono le altre quattro squadre in più ammesse. Sulle prime due non c'è problema, sulle altre entrano in gioco concetti di coefficienti che premiano determinati campionati".