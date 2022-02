De Siervo: “Torneo negli USA durante il Mondiale in Qatar per promuovere Serie A”

Prende pista l'ipotesi di un torneo in contemporanea con il Mondiale in Qatar

Un torneo negli Stati Uniti per promuovere la Serie A nel mondo. Questa la notizia che circola da tempo e che è stata confermata dall'amministratore delegato della A Luigi De Siervo a Reuters. L'idea è quella di non fermare lo spettacolo del massimo campionato italiano neppure durante il Mondiale in Qatar del 2022.