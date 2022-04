De Silvestri, retroscena post Bologna-Inter: “La videochiamata con Mihajlovic…”

Parla il capitano rossoblù

Lorenzo De Silvestri , esterno del Bologna , ha parlato a Sky dopo la grande vittoria dei suoi contro l'Inter che potrebbe aver messo la parola fine sulle ambizioni scudetto dei nerazzurri. Il capitano rossoblù ha raccontato che la squadra, dopo il trionfo, ha avuto una videochiamata con mister Sinisa Mihajlovic che, come noto, si trova in ospedale per combattere e prevenire il ritorno della leucemia.

RACCONTO - "Siamo orgogliosi e contenti di aver regalato a tifosi, mister e a noi stessi una prestazione del genere. Nella seconda parte di campionato siamo stati sfortunati, ci stiamo prendendo la nostra rivincita", ha detto DeSilvestri. Poi un retroscena: "Mihajlovic ci trasmette molte emozioni, ci immedesimiamo perché ci fa vivere il suo quotidiano. A fine partita abbiamo fatto una videochiamata, mi tengo per me e per noi le sensazioni. Stiamo imparando tanto sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo lavorare, abbiamo qualità sia morali sia tecnico tattiche. Questa scintilla deve venire da sola, non solo in certi momenti. Facciamo il nostro finale di campionato al meglio".