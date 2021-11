De Silvestri sfonda e il Bologna batte il Cagliari sempre più in crisi

Cagliari sempre in difficoltà nonostante la cura Mazzarri

Il Bologna ha battuto il Cagliari nel posticipo della 11.a giornata di Serie A. Isolani sempre più in crisi che hanno resistito 45' poi il Bologna trova la rete del vantaggio a inizio ripresa con De Silvestri che sfrutta un assist di Medel e un velo di Arnautovic per battere Cragno. Il Cagliari prova a reagire ma non punge in attacco. Sansone va vicino al raddoppio colpendo il palo, Arnautovic segna al 96'. Nel finale rosso a Caceres. Vince la squadra di Mihajlovic che sale a 15 punti, il Cagliari resta ultimo a quota 6.