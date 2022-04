De Vrij, il piano dell’Inter per averlo al top per il finale di stagione

Massima prudenza per il difensore

Le condizioni del calciatore non sembrano destare particolare preoccupazione a Inzaghi ma sul rientro ci sarà grande attenzione. Infatti, dalle ultime indicazioni, pare proprio che De Vrij non verrà rischiato, almeno dall'inizio, nella sfida contro lo Spezia di venerdì sera. Per l'olandese, possibile impiego nella gara di Coppa Italia di martedì prossimo contro il Mila, valida per la semifinale di ritorno.

In questo modo il calciatore potrebbe recuperare ed essere in piena forma anche per il rush finale di campionato che vedrà poi l'Inter affrontare la Roma tra due weekend. Staremo a vedere cosa deciderà Inzaghi ma sicuramente sull'olandese ci sarà massima prudenza per non perdere una pedina fondamentale nel momento cruciale della stagione.