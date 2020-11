De Zerbi: “Berardi ha fatto bene a non andare alla Juventus perché…”

Ospite di Tiki Taka, noto programma sul calcio di Mediaset, Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha fatto il punto sulla sua squadra che si trova ora al secondo posto in classifica in Serie A. Il mister si è soffermato sui giocatori più in vista in questo momento. Da Boga, tornato al gol dopo il coronavirus, ai gioielli italiani Locatelli e Berardi.

Parla De Zerbi

“Boga e Locatelli scartati da Chelsea e Milan? Li abbiamo presi da molto giovani. Abbiamo avuto la bravura di prenderli a titolo definitivo e ora sono un patrimonio enorme della nostra società”, ha esordito De Zerbi che poi si è soffermato su un altro punto forte della sua squadra: Domenico Berardi. “Ha detto no alla Juventus? Tutto dipende da cosa vuole un calciatore. Conosco bene il ragazzo e so che lui vuole divertirsi. Ogni fine allenamento devo cacciarlo dal campo perché sembra un bambino al parco. Se vuole questo ha fatto bene a non andare alla Juve, se invece puntava sulla carriera e sull’ambizione, allora ha sbagliato”.

E sul campionato: “Non firmo per il quarto posto. Ci stiamo divertendo, ci piace il lavoro che facciamo. Non firmo per il quarto e per nessun altro posto. Ci giochiamo il campionato e vedremo quello che verrà. Ancora non siamo a pieno regime perché abbiamo fuori dei giocatori importanti e non siamo neppure abituati a perdere 10-12 giocatori per le Nazionali”.