De Zerbi guarda al futuro: “Penso alla prossima stagione al Sassuolo. Ripresa? Sì, ma senza rischiare la salute delle persone”

“Ripresa? Sì, ma senza mettere a repentaglio la salute delle persone”, parola di Roberto De Zerbi. Il tecnico del Sassuolo è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare del momento attuale del calcio italiano in questi mesi di emergenza per il coronavirus. Non solo. Il mister neroverde ha commentato quello che potrebbe essere il suo futuro: ancora a Reggio Emilia anche se…

RIPRESA – La situazione è sicuramente complicata, lo sa bene De Zerbi che parla cautamente del futuro del pallone: “Siamo obbligati a stare in casa, c’è qualcosa di brutto, di serio e di grave e dobbiamo adeguarci. Se e quando riparte il campionato? Io sono per il ritorno a giocare a patto che ci siano le condizioni di salute, a patto che si possa continuare senza mettere a repentaglio la salute di nessuno. Chi fa calcio muove interessi economici e di altro tipo, il calcio non è solo uno sport”. “Taglio agli stipendi dei calciatori? Io ho fatto il calciatore e sto facendo l’allenatore, il calciatore non è come lo si vuol dipigere. Siamo di fronte ad un momento di crisi, e sicuramente un passo il calciatore dovrà farlo perché serviranno dei sacrifici. Ma poi bisogna affrontare altre questioni e mi è piaciuto il discorso che stanno facendo in Inghilterra: dove andranno quei soldi eventualmente tagliati dagli stipendi? Bisogna pensare a tutto il sistema. Non si troveranno chiusure da parte dei calciatori in questo senso”.

SASSUOLO – E sulla realtà neroverde e il suo futuro: “Il mio futuro? Non so, per adesso non ci penso. Rinnovo? Ragiono come se dovessi stare ancora a lungo al Sassuolo, ma gli allenatori non possono mai fare progetti lunghi. Oggi ci sono, domani chissà… Ma posso dire che la settimana scorsa ho parlato con qualche giocatore pensando già alla stagione prossima, quindi immaginandomi al Sassuolo. Non devo nascondere niente: io al Sassuolo mi diverto veramente perché allenare una squadra con tanto talento non è una cosa facile da trovare. Dipendesse da me, non sarebbe così semplice andare via”.

ALLENATORI – A proposito di tecnici, ecco una speciale classifica dei migliori allenatori italiani per De Zerbi: “Sarri primo, Spalletti secondo, Conte terzo. La prima Roma di Spalletti la guardavo con molto interesse, quella con Totti centravanti e Perrotta dietro, così come la Juve di Conte ed il Napoli di Sarri”, ha concluso il mister neroverde.

