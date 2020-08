De Zerbi su Pirlo: “Non gli serve gavetta. Nato pronto come Zidane, Guardiola e Mancini”

Intervistato da Sportitalia, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha avuto modo di commentare alcuni temi caldi del calcio nostrano tra i quali la scelta della Juventus di affidare la guida della prima squadra ad Andrea Pirlo.

Il mister neroverde ha detto la sua sul tema ma si è soffermato anche sulle vicende del suo club compreso il mercato con il nome di Locatelli al centro di tanti rumors, proprio in relazione alla Vecchia Signora.

De Zerbi: “Pirlo non ha bisogno di fare gavetta”

“Vado un po’ controcorrente rispetto a quanto si dice di Pirlo”, ha esordito De Zerbi. “Ho letto qualcosa e credo che a Pirlo non serva gavetta. Ci sono persone che nascono così, come Zidane, Guardiola, Mancini. Ha le idee chiare, sa di calcio. La gavetta aiuta ad aumentare l’esperienza, ma ci sono stati allenatori, in passato, che han fatto bene. Ci sono delle persone diverse e Andrea è una di queste”.

Grande fiducia dunque da parte di De Zerbi sulle capacità di Pirlo. Poi, in ottica Sassuolo e in ambito di mercato: “Locatelli vicino alla Juventus? Mi hanno dato questa notizia e sono andato in confusione perché a me non risulta. Per fortuna…”. E ancora: “Io scherzo quando parlo dei miei giocatori, per me sono i più forti di tutti, me li tengo molto stretti. Locatelli, come Boga, come Berardi, ma anche altri. Djuricic magari è chiacchierato di meno ma ha fatto un grande campionato, Caputo è grande come età ma dopo Immobile è il primo italiano. Ma ci sono pure Marlon, Rogerio. È difficile portare via giocatori del Sassuolo perché Carnevali è un dirigente difficile da accontentare”, ha concluso il mister.

