Debutto con gol di Sergio Oliveira e la Roma batte il Cagliari

Vittoria di stampo portoghese con il gol di Sergio Oliveira, le parate di Rui Patricio e la guida di Mourinho

Vittoria importante per la Roma dopo le sconfitte contro Milan e Juve. La squadra di Mourinho ritrova i tre punti battendo 1-0 il Cagliari. Subito protagonista Sergio Oliveira, decisivo all'esordio. Fastidio nel riscaldamento per Pellegrini, sostituito da Veretout. In avvio rigore assegnato e tolto alla Roma, alla mezz'ora l'ultimo acquisto giallorosso si procura e trasforma il rigore del vantaggio. Nella ripresa Zaniolo sfiora il raddoppio, Rui Patricio devia sulla traversa la girata di Joao Pedro all'84'. In classifica la Roma resta in scia della Juventus.