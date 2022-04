Deiola fa esultare il Cagliari che batte il Sassuolo

Una vittoria fondamentale per la salvezza

Torna alla vittoria il Cagliari dopo cinque sconfitte di fila, un successo fondamentale in chiave salvezza. Dopo un avvio con poche emozioni, succede tutto nel finale del primo tempo: Deiola sblocca la partita su assist di Marin, poi Joao Pedro raddoppia ma è in fuorigioco. Nella ripresa rossoblù più volte vicini al secondo gol contro un Sassuolo in giornata no. La squadra di Mazzarri vola a +6 dal terzultimo posto.