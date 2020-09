Del Piero avvisa la Juventus: “Inter e Atalanta serie candidate allo scudetto…”

Attenzione Juventus, per lo scudetto sarà grande battaglia! Questo in sintesi il messaggio che arriva dall’ex bianconero Alessandro Del Piero che ai microfoni di Sky Sport ha messo in guardia la Vecchia Signora a proposito della lotta al Tricolore.

Del Piero: “Inter e Atalanta candidate allo scudetto”

Detto della Juventus, che non può non essere inserita nella lotta al titolo, per Del Piero ci sono almeno altre due antagoniste che in questa stagione potrebbero seriamente dire la loro: “Inter e Atalanta sono serie candidate allo Scudetto”, ha sentenziato Pinturicchio. “L’Atalanta ora ha la maturità giusta e già dopo quel pareggio a Torino (la scorsa stagione ndr) aveva rammarico. La Lazio ha qualità, ma dovrà fare i conti con il doppio impegno con la Coppa. E l’Inter… beh abbiamo visto i 5 cambi che ha fatto contro la Fiorentina e sappiamo quanto possano essere decisivi”.

